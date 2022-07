Rigondeaux mostró su rostro tras estallarle una olla de presión en la cara (+Foto)

julio 6, 2022 - 4:29 pm

El púgil cubano Guillermo Rigondeaux publicó una fotografía a través de sus redes sociales mostrando como quedó su rostro después del accidente que sufrió hace cuatro meses, en donde le explotó una olla de presión en su cara.

“Cada noche cuando cierro los ojos esto es lo que veo, a veces es difícil de olvidar», expresó.

A principios del mes de marzo, el “Chacal” sufrió graves lesiones es los ojos luego del accidente doméstico en el que le estalló una olla de presión en la cara mientras cocinaba en su residencia ubicada en Miami.

En ese entonces, su manager declaró que pensaron «en lo peor», debido a las quemaduras que afectaron su rostro.

Guillermo Rigondeaux's first picture since he suffered serious facial injuries when a pressure cooker exploded in his face back in March… pic.twitter.com/VDUV3IMGDb

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 5, 2022