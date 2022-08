El criollo Jesús Aguilar la desapareció en la blanqueada de Marlins sobre Rojos (Video)

agosto 4, 2022 - 10:14 am

El venezolano Jesús Aguilar disparó un vuelacerca de más de 400 pies con los Marlins de Miami, que blanquearon 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

El maracayero se voló la barda del jardín izquierdo del LoanDepot Park contra el lanzador de Cincinnati, el zurdo Mike Minor, con conteo de 1-1.

Aguilar llegó a 13 jonrones en la temporada 2022 de las Grandes Ligas, y el número 106 de por vida. El inicialista criollo no se iba para la calle desde el 28 de julio, precisamente ante los Rojos.

up and at 'em, @JAguilarMKE. pic.twitter.com/dMvqw8U30r

— Miami Marlins (@Marlins) August 3, 2022