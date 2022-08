El colombiano Egan Bernal correrá en el Tour de Dinamarca luego de siete meses de su accidente

agosto 15, 2022 - 11:06 am

El vencedor del Tour de Francia de 2019, el colombiano Egan Bernal volverá a competir el martes en la salida del Tour de Dinamarca, siete meses después de su grave accidente durante un entrenamiento, anunció el lunes su equipo Ineos.

«Después de una evaluación final durante el fin de semana, el equipo médico de Ineos Grenadiers ha autorizado al colombiano a volver a la competición», precisó la formación ciclista británica en un comunicado.

El escalador de 25 años, también ganador del Giro de 2021, chocó contra un autobús durante un entrenamiento el 24 de enero en Colombia. Operado varias veces por múltiples fracturas (fémur, rótula, vértebras), indicó que «tuvo un 95% de posibilidades de quedar parapléjico y casi perder la vida».

«Después de lo que me pasó en enero, este es el momento que estaba esperando, volver a correr con mis compañeros», comentó el corredor andino citado en el comunicado.

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.

Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽

Pdta. Yerba mala nunca muere 😉 pic.twitter.com/XRm3Au7KgW

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 15, 2022