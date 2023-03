El Clásico Mundial de Beisbol por dentro (XXX)

54283

-1. República Dominicana dio a conocer la rotación oficial de la selección para el Clásico Mundial de Beisbol. Sandy Alcántara, actual Cy Young de la L.N., irá contra Venezuela. Luego le siguen Cristian Javier (HOU) vs Nicaragua, Roansy Contreras (PIR) vs Israel y Johnny Cueto (MIA) vs Puerto Rico. Mañana miércoles vs Bravos de Atlanta abrirá Roansy Contreras y el jueves ante los Mellizos de Minnesota comenzará Johnny Cueto.

2. Venezuela en los Clásicos ha realizado 24 partidos. 12 victorias y 12 derrotas. Por Clásico: 2006, (3-3) llegó a segunda ronda; 2009 (6-2) hasta semifinales, la mejor actuación de nuestra selección; 2013 (1-2) 1ra ronda y 2017 (2-5) hasta segunda ronda.

Cómo Home club: 8-5. Cómo visitante: 4-7.

Venezuela se ha enfrentado a 10 países a lo largo de 4 clásicos mundiales. Casi el 50% de las victorias son sobre Italia (5-0). A los venezolanos les ha ido mal contra los dominicanos (0-4). Contra Puerto Rico (2-3). Venezuela ha jugado en 4 sedes distintas durante los 4 clásicos anteriores. Canadá 3-1, México 2-2, Puerto Rico 2-4 y USA 5-5.

3. Ya se conocen los abridores para el primer juego del Clásico Mundial de Beisbol entre Países Bajos y Cuba. Tom de Block, que perdió el 2022 por lesión, abrirá por Países Bajos y Yariel Rodríguez lo hará por Cuba. 3-1 a favor de los europeos se encuentra la serie particular entre éstos países en los clásicos mundiales.

4. Un dato bastante curioso que tienen que ver con los juegos inaugurales en el Clásico Mundial de Beisbol. Los perdedores han sido eliminados en la primera ronda. ¿Se mantendrá esta estadística en la quinta edición con el juego entre europeos y antillanos?

5. El veterano César Valdez tomará el lugar del también lanzador José Leclerc para el Clásico Mundial de Beisbol. Leclerc presentó molestias en el cuello que ocasionó su no presentación en el evento. Valdez ha jugado MLB, liga mexicana, liga venezolana y liga dominicana. Éste año fue el MVP de la Serie del Caribe Gran Caracas.

El beisbol es lo mejor.

Wenceslao Moreno Jr.

Lee más: En la medianoche arranca la quinta edición del Clásico Mundial de Beisbol