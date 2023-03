El Clásico Mundial de Béisbol por dentro (XXVII)

52268

1. La rotación probable de México en el Clásico Mundial de Béisbol pudiera quedar de la siguiente manera: Julio Urías vs Colombia, Patrick Sandoval vs USA, Taijuan Walker vs Gran Bretaña y José Urquidy vs Canadá.

2. Cambio en el roster de México al Clásico Mundial de Béisbol. El receptor Alexis Wilson del equipo de Tigres de Quintana Roo sustituye al también receptor Alejandro Kirk en la nómina del equipo mexicano al Clásico Mundial.

3. Presentamos a continuación los países con más jonrones de por vida en el Clásico Mundial de Béisbol.

Cuba 34, Japón 33, USA 30, República Dominicana 29, Puerto Rico 28 y Venezuela 27.

4. Llegaron a Taichung, Taiwán los últimos 8 jugadores que faltaban por integrarse a Cuba. La lista la conforman Luis Roberts, Yoan Moncada, Luis Romero, Yoenis Céspedes, Roenis Elías, Ronald Bolaños, Andy Ibáñez y Lorenzo Quintana. 5 de éstos jugadores vieron acción en grandes ligas en 2022. Aún restan dos juegos preparatorios a los antillanos que realizarán mañana. Los cubanos debutan frente a Países Bajos en el primero de 47 partidos que tendrá el Clásico Mundial de Béisbol en su quinta edición.

El béisbol es lo mejor

Wenceslao Moreno Jr.

