El Clásico Mundial de Béisbol por dentro (XXVI)

– El colombo-venezolano Julio Vivas reemplaza al pitcher zurdo José Torres en la selección de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol. Torres tuvo inconvenientes con su visa americana.

– En varios de comunicación han confirmado que el pitcher zurdo de los Filis, Gregory Soto (visa), no lanzará en el Clásico Mundial. Aún no llega a suelo estadounidense. Será reemplazado por el también zurdo Génesis Cabrera de los Cardenales de San Luis. Otro que no estará con República Dominicana en el Clásico es José Leclerc, pitcher de Rangers de Texas, por rigidez en el cuello.

– Johneshwy Fargas ha sido agregado al roster del Clásico Mundial de Puerto Rico en lugar de José Miranda (MIN). Fargas pertenece a los Mets de Nueva York.

– Del total de jugadores del roster del equipo de Israel al Clásico Mundial de Beisbol, 34 nacieron en Estados Unidos y solo 1 en Israel. Se trata del lanzador Shlomo Lipetz, un veterano de 44 años.

– En Corea del Sur los juegos del Clásico Mundial 2023 serán transmitidos en salas de cine. Corea del Sur forma parte del grupo B en la primera ronda con Japón, Australia, China y República Checa.

– En el grupo C uno de los juegos más atractivos es México vs USA. Ya se encuentran agotadas las entradas que tienen un costo entre 20 y 135 dólares. En la reventa hay tickets que se venden hasta en casi siete mil dólares.

WenCeslao Moreno JR.