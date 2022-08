El Campeonato Mundial de MotoGP 2023 arrancará en Portugal

agosto 2, 2022 - 9:57 am

1902196

El Gran Premio de Portugal, que se disputa en el circuito del Algarve, abrirá el Campeonato Mundial de MotoGP 2023 en lugar de Catar, anunció este martes la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Se trata de la primera vez, desde 2006, que el campeonato del mundo de MotoGP comenzará en Europa. La carrera se organizará del 24 al 26 de marzo.

El Gran Premio de Catar ha inaugurado la temporada de motociclismo desde 2007, pero el circuito de Losail, prueba nocturna a partir del próximo año, estará en obras a principios del 2023.

Asimismo, Losail acoge un Gran Premio de Fórmula 1 desde 2021. La FIM indicó que en el circuito del Algarve en Portimao también se llevará a cabo una sesión de pruebas de invierno la semana previa al Gran Premio.

Esta pista acoge MotoGP desde 2020. Las dos últimas ediciones las ha ganado el francés Fabio Quartararo, vigente campeón del mundo.

El calendario completo de la temporada 2023 de MotoGP se anunciará más adelante, señaló la Federación Internacional de Motociclismo.

A stage worthy of a season opener! 😎

Who's excited for #MotoGP2023 to get underway at the rollercoaster? 🎢#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/PqRMtNihwi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 2, 2022