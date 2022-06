El boxeador mexicano Andy Ruiz buscará dar un golpe de autoridad ante el cubano Luis Ortiz

junio 22, 2022 - 1:21 pm

1892543

El esperado regreso de Andy Ruiz se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre de 2022. En este combate, el mexicano buscará dar un golpe de autoridad ante el cubano Luis “King Kong” Ortiz, uno de los boxeadores más respetados en los pesos pesados.

“¡El ex campeón mundial unificado @Andy_destroyer1 lucha contra el contundente contendiente Luis Ortiz el domingo 4 de septiembre en vivo en @PBConFOX”, informó la cuenta oficial de Premier Boxing Champions.

🚨 FIGHT ANNOUNCEMENT 🚨

Former unified world champion @Andy_destroyer1 battles hard-hitting contender Luis Ortiz on Sun., September 4th, live on @PBConFOX Pay-Per-View from @cryptocomarena in Los Angeles, CA!#RuizOrtiz Fight Night Details: https://t.co/3xhvxQgvse pic.twitter.com/e2OUV5sLAD

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 21, 2022