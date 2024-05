El austriaco Dominic Thiem se despidió de Roland Garros

El campeón del US Open 2020, el austriaco Dominic Thiem, cayó derrotado por 2-6 y 5-7 ante el finlandés Otto Virtanen en la fase previa de Roland Garros. A su vez, al finalizar el encuentro, fue homenajeado con un trofeo representativo.

De esta manera, Thiem se despidió de lo que fue su última presencia en el segundo Grand Slam del año, ya que este comunicó hace algunas semanas que en 2024 pondría fin a su carrera como tenista profesional.

“Dominator” se vio afectado por las lesiones en los últimos años, y eso originó que empezara a pensar en un posible retiro. Cabe destacar que no recibió una invitación para jugar en París este año (fue finalista en 2020 y 2021).

“Gracias por lo que me hicieron vivir. Jugar la clasificación en la Suzanne Lenglen con estadio lleno es algo increíble. Muchas gracias por los recuerdos, durarán toda la vida”, fueron las palabras de este talentoso y especial jugador.

