El argentino Claudio “Diablito” Echeverri es nuevo jugador del Manchester City

Manchester City hizo oficial el fichaje del argentino surgido en River, Claudio “Diablito” Echeverri.

El futbolista de 18 años llega al equipo de Pep Guardiola con un contrato hasta 2028, pero seguirá cedido en River Plate hasta enero de 2025.

Según el diario argentino ‘Olé’, el club inglés pagaría 18 millones de euros más 9 en variables por el futbolista que se encuentra disputando el Preolímpico Sudamericano con Argentina en tierras venezolanas.

El talentoso joven también estuvo en los planes de Real Madrid y Barcelona, sin embargo, al final pudo concretar con los ‘Cityzens’.

