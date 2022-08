El actor Tom Hardy ganó un campeonato de jiu-jitsu (Fotos+Video)

agosto 23, 2022 - 2:39 pm

1907273

Tom Hardy, conocido por sus roles en Venom, Peaky Blinders y Mad Max, entre otros personajes de acción a lo largo de sus veinte años de carrera, demostró sus habilidades en la vida real al ganar dos medallas de oro en el Campeonato Abierto de Jiu-Jitsu Reorg, un evento benéfico que tuvo lugar el sábado en Wolverhampton, Inglaterra.

Hardy, de cuarenta y cuatro años de edad, quien es miembro de la organización benéfica Reorg, que enseña jiu-jitsu para ayudar a las personas a recuperarse de sus problemas físicos y mentales, participó en el evento para recaudar fondos para esta organización.

Varios videos e imágenes surgieron en las redes sociales mostrando al actor dominando la competición y ganando todos sus combates.

Hardy ganó el oro en las divisiones gi y no gi, y también obtuvo múltiples finales. En general, fue una buena actuación para la famosa celebridad, quien decidió probarse a sí mismo en jiu jitsu en silencio.

Actor Tom Hardy competed in a Jiu Jitsu comp today and done very well. Came 1st in his weight category!🥋 pic.twitter.com/fVSmKUg9Iq

— Ross Edmonds (@RosssEdmonds) August 20, 2022