Edwin Díaz está de vuelta en el Spring Training de la MLB

El lanzador puertorriqueño Edwin Díaz (relevista del año de la Liga Nacional en 2022) se reportó con los Mets de Nueva York de cara a la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Díaz no ve acción desde hace un año, debido a la rotura del tendón rotuliano que sufrió jugando para su país en el Clásico Mundial de Beisbol.

Después de operarse y recuperarse, el derecho está listo y a disposición de su equipo para una nueva campaña en la gran carpa.

“Creo que ese fue mi paso más grande, venir aquí y enfrentar a los bateadores. Sé que soy bueno y mis piernas están bien, pero eso no estaba en mi mente. Quería enfrentar a los bateadores. Finalmente, lo hicimos y estoy feliz”, manifestó Díaz después de la sesión de bullpen del día de hoy.

