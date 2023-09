Edward Olivares pegó jonrón en paliza de Reales ante Yankees (Video)

161383

-El venezolano Edward Olivares disparó un jonrón de dos carreras en la paliza 12-5 de los Reales de Kansas City sobre los Yankees de Nueva York, el viernes 29 de septiembre.

Olivares la botó en el mismo primer capítulo por el bosque izquierdo del Kaufman Stadium con una distancia de 410 pies, con su compatriota Salvador Pérez a bordo.

Welcome to the party, Extra-Base Edward. #Royals



TV: Bally Sports Kansas City

Stream: Bally Sports app pic.twitter.com/lSamzh9Tol