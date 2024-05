Edward Olivares conectó Grand Slam en el triunfo de los Piratas ante los Angelinos

El venezolano Edward Olivares conectó el primer Grand Slam de su carrera en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 4-1 ante los Angelinos de Los Ángeles.

Olivares la sacó con tres hombres en base en la baja del tercer episodio para darle una ventaja considerable a su equipo, que terminaría venciendo en el duelo.

Este significó el cuarto jonrón de la temporada para el criollo, quien aprovechó el lanzamiento de Tyler Anderson para mandarla a volar con un batazo de 424 pies.

Los Piratas de Pittsburgh se ubican en la tercera posición de la División Central de la Liga Nacional con récord de 17-19, mientras que los Angelinos de Los Ángeles son últimos de la División Oeste de la Liga Americana y cuentan con 12-23.

Noticia al Día

GRAND SLAM BUCCOS 💣🏴‍☠️



Edward Olivares makes it 4-0 with one swing!



(via @MLB)pic.twitter.com/uMJjPMLw8e