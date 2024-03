Eduardo Rodríguez se lesionó y estará fuera indefinidamente

249665

El derecho venezolano Eduardo Rodríguez presenta una lesión muscular y no podrá tener actividad en las Grandes Ligas con los Arizona Diamondbacks por tiempo indefinido.

“Se le ha prohibido lanzar debido a una distensión en el dorsal izquierdo y no hay una fecha clara para que lo pueda hacer nuevamente” declaró el mánager de los Arizona Diamondbacks, Torey Lovullo.

Rodríguez, de 30 años, firmó con su nuevo equipo por cuatro años a cambio de 80 millones de dólares y está llamado a ser una pieza clave esta campaña.

