Con tan sólo 32 años, Eden Hazard anunció por sus redes sociales su retiro del fútbol profesional tras 16 años de carrera.

“Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional”, confirmó el belga en su Instagram.

Hazard, sin equipo desde que el pasado mes de junio rescindió su contrato con el Real Madrid, inició su carrera profesional en el Lille francés, donde jugó entre 2007 y 2012 y con el que ganó una liga y una Copa de Francia antes de emprender su aventura en Inglaterra.

En el Chelsea, el delantero belga se convirtió en uno de los atacantes de referencia en Europa; entre 2012 y 2019 jugó 352 partidos como blue en los que anotó 110 goles y proporcionó 85 asistencias, todo para levantar, entre otros títulos, dos Premier League y dos Liga Europa.

