Ecuador eliminado del Mundial de Catar 2022, según TV Azteca

Ecuador estaría quedando eliminado del Mundial Catar 2022 tras la falsificación de documentos de Byron Castillo, reportó el medio TV Azteca Deportes.

La FIFA se pronunciará este viernes 10 de junio sobre su decisión Castillo, quien es colombiano y habría falsificado documentos por su nacionalidad.

La eliminación de los ecuatorianos sería inminente tras filtrase el comunicado del máximo organismo del futbol. Chile ocuparía el lugar del Tri en la Copa del Mundo. La Roja integraría el grupo A junto a Catar, Senegal y Holanda.

Luego de la exposición del abogado de la Federación de Fútbol de Chile, Eduardo Carlezzo, sobre el caso Byron Castillo, distintos medios internacionales han reaccionado en lo que puede ser un fallo histórico: la eliminación de un equipo ya sorteado en la Copa del Mundo.

Los representantes de la Roja buscan que Ecuador sea sancionado con la pérdida de puntos debido a la mala inscripción del jugador, quien sería colombiano. Esto fue demostrado con varias pruebas por el representante jurídico de Chile.

Castillo no nació en la ciudad de Playas, Colombia, el 10 de noviembre de 1998, además de que el acta ecuatoriana no cuenta con huellas dactilares, por lo que Chile acusa al registro civil de Ecuador y su Federación de Futbol de amañar ese proceso.

“Los padres se casaron en Tumaco, Byron nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco. La idea de estar acá es presentar de manera bastante clara y transparente todos los argumentos que tenemos, los documentos que tenemos. Lo que hemos recaudado del proceso en el caso. Quien habla la verdad no puede tener miedo”, dijo el abogado.

“Esperamos que sea una decisión técnica, que profundice en las pruebas, que entienda sobre todo cuál es el alcance del habeas data. Si hay una averiguación imparcial de lo que se falló en Ecuador, la resolución solo puede ser una, favorable a Chile. Si Ecuador va al Mundial, el Mundial queda manchado”, declaró Carlezzo.

“Aparentemente no habrá investigación específica al jugador. Él tiene que hablar, es el principal testigo, principal involucrado, me preocupa que FIFA no lo haya llamado aunque sea a una audiencia virtual. Debería dar explicaciones. Me preocupa que no se haya convocado”, agregó.

