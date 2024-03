Domantas Sabonis sigue haciendo historia con los Sacramento Kings

248901

Los Sacramento Kings se impusieron por 123-89 a los Toronto Raptors en la jornada del miércoles por la noche de la NBA.

Domantas Sabonis se fue con 13 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, mientras que De’Aaron Fox se despachó con 20 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Sabonis llegó a su triple – doble número 24 y junto a Wilt Chamberlain y Oscar Robertson son los únicos jugadores en la historia de la NBA que tienen 63 dobles – dobles y 23 triples – dobles en una temporada.

Los Sacramento Kings son sextos de la Conferencia Oeste con récord de 40-28. Por su parte, los Toronto Raptors se ubican en la duodécima posición de la misma conferencia con 23-46.

Noticia al Día

