Dolores en las rodillas en el desenlace de la última temporada de Miguel Cabrera

154351

El toletero venezolano Miguel Cabrera, quien cumple su última temporada en las mayores, se ha visto limitado en los últimos compromisos de temporada tras sufrir dolores en sus rodillas. El maracayero, de 40 años, espera volver a la acción con los Tigres de Detroit este martes en el duelo ante los Rojos de Cincinnati en el Comerica Park.

El venezolano manifestó que una vez que se retire, desea seguir en el ambiente beisbolístico para seguir sumando en el deporte en que ha destacado y se encamina al Salón de la Fama de Cooperstown.

“No he pensado mucho sobre qué haré después del retiro, pero me gustaría seguir en el ambiente del beisbol. No como coach, pero sí como lo que está haciendo Albert Pujols en los Angelinos. Tengo que sentarme con la organización y ver qué podemos hacer”, expresó Cabrera en entrevista con ESPN.

“He analizado mucho y aunque uno nunca quiere que llegue el retiro, tenemos que aceptar las cosas. Estoy agradecido con la carrera que he tenido”, añadió.

Mientras Cabrera aprovechó el lunes de descanso para recuperarse por completo, intentará cerrar su último año en la MLB sano. El criollo de por vida en la MLB ha conectado 3.159 imparables, ocupando la posición 16 de los peloteros con más hits, persiguiendo la marca del dominicano Adrián Beltré, quien registró 3.116.

El maracayero posee una línea ofensiva de .251/.314/.339, 19 extrabases y 28 carreras remolcadas en el marco de una campaña en la que ha recibido un sinfín de homenajes.

Lee más: José Altuve se consagra como el Jugador de la Semana de la Liga Americana