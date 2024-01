Doc Rivers llegó a los Milwaukee Bucks

218750

El experimentado entrenador aceptó las propuesta de los Milwaukee Bucks y se convirtió en su nuevo coach, luego del despido de Adrian Griffin.

Los Milwaukee Bucks se aseguraron la contratación de Doc Rivers, después de entablar conversaciones por varios días.

Rivers sustituirá a Adrian Griffin, quien fue despedido dejando al equipo con el segundo mejor récord de la Conferencia Este.

El campeón de 2008 se desempeña como analista, sin embargo, retornará a la duela para intentar guiar a uno de los favoritos al título. Este ha dirigido cuatro franquicias en su carrera como entrenador (Orlando Magic, Boston Celtics, Los Ángeles Clippers, Philadelphia Sixers).

BREAKING: Bucks are hiring Doc Rivers as HC, per @cnnsport pic.twitter.com/3e4NibmG55