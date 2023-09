151832

El tenista Novak Djokovic es uno de los favoritos para quedarse con el título del US Open 2023 junto al español Carlos Alcaraz. El experimentado tenista serbio libra uno de los grandes duelos por el número uno del ránking ATP contra el español.



Alcaraz se tituló campeón del último Grand Slam de la temporada en 2022, por lo tanto defiende todos los puntos logrados hace un año. Mientras que Djokovic ni siquiera participó por lo que cada triunfo suma y mucho.



Previo al torneo, Alcaraz acumulaba 9.815 puntos, 20 puntos por delante de Djokovic, pero al ser derrotado por Alexandre Müller en la primera ronda, el panorama podría cambiar cuando el próximo lunes 11 de septiembre se actualicen los resultados del US Open.



Recordemos que Djokovic no jugó el Abierto de los Estados Unidos en 2022 por negarse a aplicarse la vacuna del covid-19. En ese emomento, la nación norteamericana negaba el acceso a quienes no estaban inmunizados y no hubo excepciones, ni siquiera con la leyenda del tenis.



Los fanáticos del tenis en el mundo esperan ver una nueva final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en el US Open 2023. No obstante, Alexander Zverev es un fuerte competidor que se enfrentará a Alcaraz en cuartos de final e impedirá que se repita una final entre ambos tenistas favoritos.



“Hay muchos tenistas que podemos evitar ese duelo y que vamos a darlo todo. Hay jugadores con los que ambos ya han perdido, es irrespetuoso hablar de una final cuando tu próximo rival todavía está aquí”, expresó Zverev.

