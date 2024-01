Di María descarta su participación con Argentina en París 2024

222463

El mediocampista argentino, Ángel Di María, confirmó este martes 30 de enero que no está en sus planes jugar los Juegos Olímpicos 2024 con Argentina.

En declaraciones para el medio argentino TyC Sports, «El Fideo» descartó la idea que había planteado en su momento Javier Mascherano, entrenador de la sub-23, de que le gustaría verlo a él y Leo Messi jugando los Juegos Olímpicos si lograban la clasificación.

En este sentido, recalcó que la Copa América será su último torneo con la selección y, posteriormente, se retirará como lo anunció a finales del 2023.

«Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas», declaró el rosarino.

«Por eso en el partido de eliminatorias contra Brasil me levantaron adelante de la gente, porque ya lo había dicho de verdad esta vez, que ya era 100%. Creo que ese (la Copa América) es el momento indicado para decirle adiós a esta camiseta», expresó para el mencionado medio.

Actualmente, Argentina se encuentra disputando el Preolímpico en Venezuela, donde busca uno de esos dos cupos a París.

Los dirigidos por Mascherano aseguraron su clasificación para París 2024, luego de ganar 5-0 sobre Chile para acumular siete unidades y asegurar su pase al cuadrangular del Preolímpico que se desarrolla en Venezuela.

Noticia al Día / Unión Radio

Lee también: Brasil sacó boleto al cuadrangular final y espera por Venezuela