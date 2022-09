Deyna Castellanos perdió en su debut en la Women’s Super League

septiembre 18, 2022 - 4:27 pm

El Manchester City de la venezolana Deyna Castellanos perdió 4-3 ante Aston Villa, este domingo 18 de septiembre en el estreno de la Barclays Women’s Super League de Inglaterra

La delantera venezolana ingresó al terreno de juego en el minuto 71′ por la jamaiquina Khadija Shaw, cuando el partido se encontraba en ese momento empatado a tres goles. Rachel Daly fue la figura del partido con doblete por las Villanas.

El próximo encuentro de las ciudadanas de Castellanos será el 25 de septiembre ante el Chelsea de Sam Kerr, por la Women’s Super League.

