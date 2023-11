Devin Booker encesta 31 puntos en su regreso en la victoria de Suns frente a Timberwolves

184058

-Devin Booker sumó 31 puntos en su regreso a la NBA, y los Suns de Phoenix superaron 133-115 a los Timberwolves de Minnesota, el miércoles.

Booker, quien se perdió cinco partidos por el tirón en la pantorrilla derecha, atinó 12 de 22 disparos de campo, añadió cinco asistencias y atrapó cuatro rebotes.

KD and Book both dropped 31 PTS in the Suns home W tonight 🔥 pic.twitter.com/ryuacE5PwI