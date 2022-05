mayo 25, 2022 - 4:58 pm

El Deportivo Táchira se despide de la Copa Libertadores 2022 al caer goleado 4-1 ante Palmeiras el martes en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El Verdão terminó como el único equipo de la fase de grupos con puntaje perfecto de 18 unidades, escoltado de Emelec (8), Táchira (7) y el Petrolero (1).

En medio de un montón de piernas, Cabeza terminó dándole el puntillazo a una acción que al minuto 16 surgió desde la banda izquierda y que no pudo ser rechazada por la zaga albirroja.

Como todo un cazador, Cabeza convirtió el 2-0 a los 35, al empujar el balón luego de que fuera aflojado por el cuidapalos Hugo Ayala al no poder atrapar un zapatazo del ecuatoriano Rojas.

Con un misilazo para quemar las manos, Rodríguez marcó a los 38 minutos el 3-0 para la goleada, que fue ampliada por Cevallos, a los 45+1 con un disparo por el vertical zurdo tras un saque de esquina, y de Rojas, a los 54 al aprovechar otro error defensivo.

Quiroga anidó con un grandioso cabezazo a los 54 y Rodríguez alcanzó su doblete a los 77, al recibir un servicio de Rojas para definir el inmisericorde 7-0.

Deportivo Táchira, que realizó siete remates al arco, participará en la Copa Sudamericana tras ubicarse en el tercer lugar en el grupo A.

🇧🇷🎞🇻🇪 Don't miss any of the highlights as @Palmeiras completed a perfect Group Stage with a 4⃣-1⃣ win over @DvoTachira!

🎥: @FTBSantander pic.twitter.com/9yISK1FWMw

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 25, 2022