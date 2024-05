Denver sacó la casta y descontó en la serie ante Minnesota

Los actuales campeones de la NBA, los Nuggets de Denver, derrotaron 117-90 a los Timberwolves de Minnesota para acercarse 1-2 en esta serie de playoffs.

Nikola Jokić se fue con 24 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, mientras que Jamal Murray registró 24 unidades, 4 rebotes y 5 asistencias.

Por la causa de los Timberwolves, Anthony Edwards aportó 19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias y no pudo evitar el revés de su equipo.

El cuarto encuentro de esta llave será este domingo, donde Denver intentará empatar la serie y Minnesota buscará poner en jaque a los campeones.

The @nuggets' trio of Nikola Jokic, Jamal Murray and Michael Porter Jr. combine for 69 points as Denver takes Game 3 in Minnesota!



Jokic: 24 PTS | 14 REB | 9 AST | 3 STL

Murray: 24 PTS | 4 REB | 5 AST | 3 STL

Porter Jr.: 21 PTS | 4 REB | 4 3PM#NBAPlayoffs presented by Google… pic.twitter.com/FuY2zL8dcK