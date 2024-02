Debut goleador de Vitor Roque en Barcelona

223539

Barcelona derrotó 1-0 a Osasuna por la Fecha 20 de La Liga para ubicarse en el tercer puesto de la tabla (igual que Atlético de Madrid, que venció 2-1 a Rayo Vallecano).

Vitor Roque solo necesitó un minuto en cancha para convertir su primer gol con la camiseta blaugrana, donde se desmarcó de buena manera en el área para aprovechar un gran centro de João Cancelo a los 63 minutos de juego.

El conjunto de Xavi Hernández recortó a ocho puntos la diferencia con Girona y a siete con respecto a Real Madrid, quien tiene que jugar este jueves frente a Getafe (si gana queda como único puntero).

Roque fue factor diferencial en este partido, ya que además de su gol, desde su ingreso se mostró como revulsivo de un ataque culé que solo había rematado dos veces al arco.

