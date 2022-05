De la mano Jimmy Butler, Miami Heat aplasta a Boston Celtics en el primero de la final del Este

mayo 18, 2022 - 12:57 pm

1884152

Con una soberbia actuación del astro Jimmy Butler, los Miami Heat golpearon primero este martes para vencer 118-107 a los Boston Celtics, poniéndose al frente 1-0 en la final de la Conferencia Este de la NBA.

Butler terminó con un excelente desempeño ofensivo con 41 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias. El segundo partido de esta serie al mejor de siete encuentros tendrá lugar el jueves en la misma sede de Miami.

Los Celtics, que eliminaron a los hasta entonces campeones defensores los Milwaukee Bucks, habían salido agresivos en este primer desafío y con 21 puntos de Jayson Tatum en la primera parte se fueron al descanso intermedio con ventaja de 62-54.

Pero Miami se fue al frente por primera vez con una ofensiva de 10-1 al principio del tercer período que puso la pizarra 64-63, gracias a un enceste del astro Butler. Este tope es una reedición del choque de los playoffs de 2020 en la sede «burbuja» de Disney World por la pandemia.

En aquella ocasión fueron los Heat quienes avanzaron por un global de 4-2 a las Finales de la NBA, donde cayeron ante los Lakers de LeBron James.

El canastero Tyler Herro aportó 18 tantos y Gabe Vincent añadió 17 por el Heat, que superó a Boston 39-14 en el tercer cuarto. Butler tuvo 17 tantos solo en el tercero cuarto, superando a los Celtics por sí mismo en esos 12 minutos. Max Strus aportó 11 unidades y el pívot Bam Adebayo agregó 10 por Miami.

Tatum fue el hombre de la puntaría por los Celtics con 29 cartones, pero el equipo no contó con los titulares Marcus Smart (pie) y el dominicano Al Horford (protocolos de salud y seguridad).

El canastero Jaylen Brown agregó 24 para Boston, que obtuvo 18 cada uno de Robert Williams III y Payton Pritchard.

Lo que sea que dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, durante el intermedio, claramente funcionó, pues una racha de 22-2 fue como Miami comenzó la segunda mitad, una racha marcada por robos de balones que llevaron a canastas en tres posesiones consecutivas.

Strus tuvo uno, los siguientes dos de Butler empujaron la ventaja a 76-64, y el Heat se puso en marcha a la victoria.

La ventaja de Miami llegó a 96-76 cuando Herro recibió una falta en un intento de triple y convirtió los tres tiros libres al comienzo del cuarto. En el cuarto, Boston tuvo una ofensiva de 10-0 que redujo el déficit a la mitad faltando 7:35 por jugar.

Jimmy Butler went off for 41 points on 63% from the field, while serving up a lockdown performance on the defensive end with 4 steals and 3 blocks! #HEATCulture@JimmyButler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK

💎 Game 2: Thursday, 8:30pm/et on ESPN 💎 pic.twitter.com/NRyZEmctuL

— NBA (@NBA) May 18, 2022