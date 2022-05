De la mano de Luka Doncic, Mavericks humilló a Suns y avanzó a las Finales del Oeste

mayo 16, 2022 - 8:59 am

Con un demoledor Luka Doncic, los Dallas Mavericks lograron el domingo una devastadora victoria 123-90 en la cancha de los Phoenix Suns, vigentes subcampeones de la NBA, en el séptimo y definitivo partido de esta semifinal de la conferencia Oeste.

Los Mavericks, que llegaron a ganar por 46 puntos, se impusieron en la serie por un global de 4-3 y ahora enfrentarán en las Finales del Oeste a los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Los Suns, el mejor equipo con diferencia de la fase regular (64 victorias y 18 derrotas), vivieron una noche de pesadilla sin ninguna respuesta ante la exhibición del esloveno Doncic, que logró con 35 puntos y 10 rebotes, y el suplente Spencer Dinwiddie, 30 tantos.

Luka Doncic has led the @dallasmavs to the Western Conference Finals!

In the West Semis, Luka averaged 32.6 PPG, 9.9 RPG, and 7 APG.

Check out his best plays from the series! pic.twitter.com/TqZJghJx72

— NBA (@NBA) May 16, 2022