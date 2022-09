David Beckham esperó más de 12 horas en la cola para despedirse de la reina Isabel II

septiembre 16, 2022 - 3:04 pm

El excapitán de la selección inglesa de fútbol David Beckham se unió el viernes a las miles de personas que dieron el último adiós a la reina Isabel II, en su capilla ardiente en Londres, tras hacer horas de cola.

«Es muy emotivo, y el silencio y la atmósfera en la sala son muy difíciles de explicar, pero todos estamos aquí para dar las gracias a su majestad por ser tan amable, cariñosa y reconfortante a lo largo de los años», dijo Beckham a un grupo de periodistas, entre ellos la AFP.

«Era nuestra reina y el legado que deja es increíble», añadió a la salida de Westminster Hall, donde yace el féretro desde el miércoles por la tarde.

Frente a los restos de la reina, a la que calificó de «especial», el exjugador del Manchester United y el Real Madrid inclinó sobriamente la cabeza y se secó una lágrima.

Emotional David Beckham bows his head to the Queen after queueing close to 12 hours to pay his respects. pic.twitter.com/lMN01BWwRq

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 16, 2022