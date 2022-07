Daria Kasatkina, primera tenista rusa que se declara homosexual

julio 19, 2022 - 10:50 am

La número 1 del tenis en Rusia y actual 12ª clasificada en el ranking de la WTA, Daria Kasatkina, anunció vivir en pareja junto a otra mujer en una entrevista publicada este lunes, en la que también denuncia la homofobia reinante en Rusia.

«Es difícil y no sirve de nada permanecer mucho tiempo en el armario», aseguró Kasatkina en esta entrevista publicada en la cadena del Youtuber Vitia Kravchenko, en la que asegura tener una novia.

«Hasta que no lo dices, no te sientes bien. Después, está claro que cada uno debe elegir cómo quiere abrirse y hasta qué punto. Los más importante es estar bien con una misma», añadió la deportista nacida hace 25 años en Toliatti, una ciudad a orillas del Volga ubicada en el sur del país, muy cerca de la frontera con Kazajistán.

