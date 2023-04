Daniil Medvedev se tituló campeón en el Abierto de Miami

71599

-Daniil Medvedev consiguió su cuarto título del año en la ATP al vencer el domingo por 7-5, 6-3 a Jannik Sinner para levantar el trofeo del Abierto de Miami. Medvedev tiene marca de 6-0 ante Sinner.

Medvedev es el tenista que se encuentra en mejor forma en la gira de hombres y ha ganado 24 de 25 encuentros tras el encuentro de una hora y 35 minutos. Su única derrota fue en la final la semana pasada en Indian Wells ante el número uno del mundo Carlos Alcaraz.

Sinner no tuvo la misma magia que en la victoria el viernes en tres horas sobre Alcaraz en la semifinal —cuando sufrió un pequeño calambre en el segundo set— y que al parecer causó estragos en el italiano de 21 años.

Sinner recibió la atención de un entrenador de la ATP en el primer set el domingo. Cuando estaba abajo 4-3, Sinner recibió un paquete con un polvo que colocó en su botella.

“Me levanté esta mañana y no estaba en mi mejor momento —un poco enfermo”, admitió Sinner durante la ceremonia tras el partido y agradeció a la afición que lo apoyó. “Gracias por el año, me energizaron. Desafortunadamente no jugué bien”.