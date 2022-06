Daniil Medvedev se mantiene como número 1 del mundo de la ATP

junio 20, 2022 - 11:39 am

El ruso Daniil Medvedev permanece como número 1 del mundo a pesar de su derrota el domingo en la final del Torneo de Halle, sobre la hierba alemana, ante el polaco Hubert Hurkacz, que escaló dos plazas para regresar al Top-10.

Hurkacz arrebató la décima posición al italiano Matteo Berrettini, quien conservó su corona sobre la hierba londinense de Queen’s pero que aun así cayó al 11º puesto. En cuanto al serbio Filip Krajinovic, finalista en Queen’s, ascendió del puesto 48 al 31 de la ATP.

La zona noble de la jerarquía mundial no experimentó más cambios, por lo que detrás del ruso Medveded se mantiene el alemán Alexander Zverev, con el serbio Novak Djokovic (3º), y el español Rafa Nadal (4º).

