Daniil Medvedev cayó eliminado en octavos de final y no repetirá el título en Roma

El norteamericano Tommy Paul derrotó 6-1 y 6-4 al ruso y campeón defensor Daniil Medvedev para clasificar a los cuartos de final de Roma.

Es la primera vez que el estadounidense alcanza unos cuartos de final en un Masters 1000 sobre arcilla. Además, Paul nunca le había ganado a Medvedev en toda su carrera. Ahora enfrentará al polaco Hubert Hurkacz.

“Ha sido un partido difícil. Mentalmente, tenía que haber estado mucho mejor. Empecé a calmarme y a concentrarme solo al final, cuando ya era demasiado tarde. Esperaba jugar mejor. Era una pista diferente, condiciones diferentes. No logré reponerme lo suficientemente rápido y eso me costó el partido. Tengo que hacerlo mejor en este aspecto” fueron las palabras del número cuatro del mundo.

Noticia al Día

8 ball Paul 🤩@TommyPaul1 upsets reigning champion Medvedev 6-1 6-4 to reach the last 8 in Rome!#IBI24 pic.twitter.com/lRY8VwwQRL