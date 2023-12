Daniel Pereira podrá jugar con la Vinotinto tras ser aprobada su visa de talento

205996

Este jueves el representante legal del futbolista venezolano Daniel Pereira, compartió en un audiovisual la noticia de que el mediocampista criollo podrá ser convocado con la Vinotinto tras ser aprobada su visa de talento, para así jugar fuera de los Estados Unidos.

El futbolista, de 23 años, que milita en el Austin FC de la MLS, ahora podrá salir del territorio estadounidense para representar a la selección venezolana de fútbol, sumándose como pieza tentativa para los planes del seleccionador nacional Fernando “Bocha” Batista

A temprana edad, Pereira emigró a los Estados Unidos junto con su familia siendo menor de edad, mientras tramitaban asilo político desde hace unos años.

“Bueno señores paso por acá, me encuentro de vacaciones, pero no quería dejar de celebrar con mi cliente y su familia, una aprobación más. Esta gorra que tengo acá no es casualidad, estoy celebrando la aprobación para uno de nuestros vinotinto que se ha destacado muchísimo en la MLS”, expresó Federico Fuentes para dar la primicia de la aprobación de Daniel Pereira.

El abogado migratorio agradeció al futbolista y a su entorno, la confianza depositada en sus servicios expresando que el futbolista criollo será participe de la clasificación de Venezuela a su primer Mundial.

Lee más: Ancelotti se quedará en el Real Madrid hasta 2026