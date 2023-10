Daniel Dhers quedó en el octavo puesto en el Mundial de BMX en China

167805

-El venezolano Daniel Dhers se ubicó en la octava posición en la final del Mundial de BMX, que se efectuó este domingo 15 de octubre Baozhong, China,

El medallista olímpico, quedó fuera del podio del campeonato mundual al registrar un puntaje de 86.70 tras culminar su ronda.

Dhers, de 38 años, alcanzó el pase a la final, el sábado, tras ubicarse en la casilla 11 en la semifinal al acumular 84,96 puntos.

La medalla de oro se la llevó el australiano Logan Martin, quien obtuvo la presea dorada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El podio lo completaron el britanico Kieran Reilly en el segundo lugar, seguido del francés Anthony Jeanjean.

Daniel Dhers viajará a Chile para competir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se inaugurarán este viernes 20 de octubre. El caraqueño tratará de revalivar su oro obtenido hace cuatro años en Lima, Perú.

