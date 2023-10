Daniel Dhers clasifica a la final del Mundial BMX en China

167390

El venezolano Daniel Dhers clasificó este sábado a la final de la Copa del Mundo UCI BMX Freestyle, que se celebra en Baozhong,China.

El venezolano obtuvo el puesto 11 en la semifinal con un puntaje de 84,96 tras realizar una rutina impecable con un backflip doble y un 360 flip.

Riders left it all out on the ramps in the men's semi-final today. 🇨🇳📸



It's @Nick_Bruce who goes into the final tomorrow on top, ahead of Dylan Hessey and @jeanjeanbmx in 2nd and 3rd. 👏



📸 @TheAgency_photo @fiseworld #UCIBMXFreestyle#BMXFreestyleWC pic.twitter.com/6BCAQIcomR