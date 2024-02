Dani Alves declara en la última sesión de su juicio

226796

Se ha llevado a cabo la tercera y última sesión del juicio del futbolista brasileño Dani Alves, donde se le acusa de agresión sexual a una chica en la discoteca ‘Sutton’ de Barcelona en diciembre de 2022.

Después de un proceso de tres días, el juicio ha concluido en la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El día de hoy le ha tocado al acusado dar su versión de los hechos, donde expresó: “ella nunca me dijo que no quería tener relaciones sexuales conmigo. No soy un hombre violento, estábamos disfrutando”.

Además, comentó: “bebí dos botellas de vino y una copa de whisky”.

Foto: Mundo Deportivo

Por un lado, la defensa de Alves finalizó: “La denunciante pudo sentirse avergonzada de sí misma por haber accedido a mantener relaciones íntimas. Cualquier persona en la posición de nuestro defendido hubiera interpretado lo mismo, que había consentimiento y que el deseo sexual era mutuo. Pedimos a este tribunal que no ceda ante la presión mediática, que sean valientes y que demuestren que esto no es un juicio público. Por todo ello solicitamos una condena absolutoria”.

Por su parte, la abogada de la denunciante exclamó: “Los daños morales, en este caso, al ser tan mediático, exceden los normales en un caso de agresión sexual. En cuanto a la pena, entendemos que los hechos no son merecedores de una pena mínima. La gravedad, el uso de la violencia, el desprecio hacia la víctima… No son merecedores de la pena mínima”, considera la fiscal, descartando la posibilidad, a su juicio, de que se le aplique una pena de 4 años.

El Ministerio Fiscal concluye que “el relato de la denunciante es absolutamente creíble”.

El juicio terminó y quedó visto para sentencia.

Noticia al Día / Mundo Deportivo