D’Angelo Russell lideró victoria de Lakers sobre Grizzlies (Video)

-D’Angelo Russell anotó 24 puntos con los Lakers de Los Ángeles, que superaron 134-107 a los Grizzlies de Memphis, el mates, en el torneo de la Copa de la NBA.

Anthony Davis colaboró con 19 tantos, 11 rebotes y seis tapas, LeBron James acumuló 16 unidades y nueve rebotes al jugar 23 minutos por el conjunto de oro y púrpura, que mejora a una foja de 5-0 como locales en la temporada. En el In-Season, tienen un registro de 2-0.

Los Ángeles logró su primera victoria cómoda de la campaña. Russell atinó seis de los 22 triples de los Lakers, en tanto que Austin Reaves embocó cuatro para sumar 16 puntos, 12 rebotes y siete asistencias.

