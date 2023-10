176109

D’Angelo Russell encestó 12 de sus 28 puntos en el último cuarto, para liderar la remontada de los Lakers de Los Ángeles sobre Magic de Orlando (106-103) el lunes.

LeBron James sumó nueve de sus 19 unidades en el periodo definitivo. Anthony Davis terminó con 26 tantos y 19 tableros para los Lakers, que propiciaron la primera derrota de Orlando esta temporada al firmar un parcial de 12-5 en los cuatro últimos minutos del choque.

El Magic estuvo por delante en la pizarra durante todo el último cuarto, hasta que James colocó a los Lakers un punto arriba con un triple a falta de 2:27 por jugar. Jalen Suggs respondió con su tercer triple de la noche, pero Russell dio la réplica con otra canasta de tres con 1:43 en el reloj.

The Magic get two looks to tie the game but the Lakers hold on!



Lakers: 106

Magic: 103

Final pic.twitter.com/4nE0lOGwAU