Dallas se colocó arriba en la serie de playoffs ante Oklahoma

Los Mavericks de Dallas superaron 105-101 al Thunder de Oklahoma City y se colocaron 2-1 en esta serie de playoffs de la NBA.

Luka Dončić se fue con 22 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias, mientras que Kyrie Irving aportó 22 unidades, 5 rebotes y 7 asistencias.

Por su parte, P.J. Washington tuvo una gran actuación y fue figura al registrar 27 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.

El cuarto de esta llave será el próximo lunes 13 de mayo en un partido clave pensando en la clasificación.

