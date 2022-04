Dallas Mavericks clasifica a las semifinales de conferencia luego de 11 años

abril 29, 2022 - 2:03 pm

Los Dallas Mavericks de Luka Doncic batieron este jueves 98-96 a los Utah Jazz culminando su primera victoria en una serie de playoffs de la NBA desde su anillo en 2011.

De la mano de Doncic, que firmó 24 puntos y 9 rebotes, los Mavericks finiquitaron la eliminatoria por un global de 4-2 y enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Oeste a los Phoenix Suns, primer sembrado.

Los Jazz, que suman una nueva decepción en playoffs, tuvieron la última posesión pero el croata Bojan Bogdanovic, sin ninguna oposición, erró un lanzamiento triple desde la esquina sobre la bocina.

A sus 23 años, Doncic sigue ofreciendo una espectacular versión cada vez que pisa la cancha en playoffs. El fenómeno esloveno ha superado los 500 puntos en solo 16 partidos de postemporada, únicamente superado por Michael Jordan, que lo logró en 14 juegos.

24 apiece for Luka Doncic & Jalen Brunson send the @dallasmavs to the West Semis!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zepnarOvXc

— NBA (@NBA) April 29, 2022