أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص CR7 في #بوليفارد_سيتي 😍❤️



The legacy of football Cristiano Ronaldo inaugurates the CR7 museum that features his life story …😍🇸🇦



