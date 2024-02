235917

Cristiano Ronaldo estaría en serios problemas con el comité disciplinario de la Liga Saudí, luego que en la última jornada el astro lusitano hizo un gesto despectivo ante los aficionados del Al Shabab, quienes abuchearon y gritaron el nombre de Messi a lo largo del partido desarrollado en el Al Shabab FC Stadium.

El encuentro entre el Al Nassr y Al Shabab fue reñido para ambas oncenas, pero el brasileño Anderson Talisca marcó en los últimos minutos para que el equipo de CR7 terminara ganando 3-2 ante los locales. Tras finalizar el encuentro, el portugués hizo gestos obscenos dirigido a las gradas del equipo local.

Para el periódico saudí Asharq Al Awsat, el comité disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol abrió una investigación sobre el incidente, donde espera que se tome una decisión sobre el comportamiento de Ronaldo.

No obstante, este comité no puede imponer sanciones severas contra el jugador, ya que sus decisiones se basan en imágenes de video de las cámaras que retransmiten el torneo, no en imágenes difundidas en las redes sociales.

Parece que Cristiano Ronaldo se cansó de que le griten por Messi durante los partidos y así reaccionó contra los hinchas del Al Shabab. Por estos gestos, sería investigado por la Liga Saudí. pic.twitter.com/FD1etTExJc — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2024

