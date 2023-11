Craig Counsell dirigirá a los Cachorros al firmar contrato por cinco años y 40 millones

180294

-Los Cachorros de Chicago contrataron al mánager Craig Counsell, quien se va de Milwaukee en una sorpresiva decisión.

Counsell reemplazará a David Ross después de que el equipo quedó fuera de los playoffs en la última parte de la temporada regular. El conjunto osezno anunció la llegada de su nuevo timonel y agradeció a Ross por sus contribuciones al frente del club.

Counsell, quien creció en Milwaukee antes de convertirse en el mánager con más victorias en la historia de los Cerveceros, deja al equipo de su infancia por su más importante rival. El ex jugador llevó a los Cerveceros a cinco apariciones en postemporada en seis años.

Su contrato expiró al final de la campaña anterior, con lo que se convirtió en uno de los pilotos más importantes en ingresar a la agencia libre en años recientes.

Craig Counsell explains decision to leave Brewers for Cubs: 'Needed and wanted a new professional challenge' https://t.co/oUuuGVF9JS pic.twitter.com/mMIkgE4OeR