Conoce la historia del futbolista Mendy, depredador sexual

agosto 15, 2022 - 2:43 pm

Benjamin Mendy, jugador del Manchester City, se enfrenta a un juicio ante el Tribunal de la Corona de Chester, acusado de ocho presuntos delitos de violación y un cargo de agresión sexual.

Hace unos meses, «The Sun» reveló que el defensor francés, de 28 años, había sido trasladado a una de las prisiones más duras de Inglaterra. Fue suspendido por el club nada más ser condenado por la policía.

Mendy niega los diez cargos por los que se le imputan que conciernen a hechos que presuntamente tuvieron lugar entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa de Prestbury, Cheshire.

El campeón del mundo ha sido acusado de ser “un depredador” que “ingenió situaciones” para poder violar y agredir sexualmente a mujeres con su amigo Louis Saha Matturie.

“La acusación es simple. Tiene poco que ver con el fútbol. De hecho, es otro capítulo de una historia muy antigua: hombres que violan y agreden sexualmente a mujeres porque se creen poderosos y porque se creen que pueden salirse con la suya”, dijo el fiscal Timothy Cray.

“Estas mujeres eran desechables: cosas que se usaban para el sexo y luego se dejaban a un lado. Ese fue el efecto de las elecciones deliberadas y planificadas que tomaron los acusados y los deseos que soltaron muchas veces”, expresó en The Mirror.

La fiscalía sostiene que cuenta con hasta 13 testigos que se han presentado para declarar contra los acusados y que supuestamente pueden demostrar que Mendy era un depredador.

“La persecución de estas 13 mujeres por parte de los acusados les convirtió en depredadores, estaban preparados para cometer delitos sexuales graves. El hecho de que no aceptaran un no por respuesta, o que diseñaran situaciones en las que no ni siquiera era una opción, es algo que escucharán una y otra vez”, continuó la acusación.

Habitaciones con cerraduras especiales

En el tribunal, además, se detallaron los métodos que supuestamente utilizaban los acusados cuando llevaban mujeres a su casa. En primer lugar, a algunas de ellas les quitaban el teléfono, muchas otras alegan que las instaban a emborracharse o las encerraban en habitaciones con cerraduras especiales, como las utilizadas para habitaciones del pánico.

