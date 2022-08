Conoce el futbolista que le salvó la vida a su madre

agosto 15, 2022 - 4:20 pm

El jugador Robert Peric-Komsic, le puso pausa a su carrera en el fútbol para salvarle la vida a su madre, que necesita un donante de hígado.

El delantero en HNK Cibalia Vinkovci de la Segunda División de Croacia, decidió donarle el 70% de su hígado a su madre Ljiljana, el 11 de marzo.

“Su vida corría peligro, su estómago se estaba llenando de agua y era cuestión de días. En el momento en que supe que todas las demás opciones estaban agotadas, empaqué mis cosas y volé a Estambul. Todo lo demás era menos importante o completamente sin importancia”, declaró Peric-Komsic para medios locales.

El deportista puso una pausa en su carrera y se sometió a una cirugía en la que le extirparon el 70% del hígado. No obstante, la intervención quirúrgica no le garantizaba volver a jugar fútbol, pero eso no le importaba a Robert. “Tenía una imagen completamente clara del riesgo, pero el fútbol era lo que menos me importaba en ese momento», añadió.

La operación fue un éxito y, tras cuatros meses y medio después, Ljljana volvió a nacer y el hígado de Robert ya se regeneró por completo. Las buenas noticias no se detuvieron ahí, puesto que podrá regresar a las canchas, por lo que ya entrena con su equipo.

“Todo salió genial. Tanto la cirugía como la recuperación. Gracias a Dios, ambos estamos bien ahora, estoy a punto de regresar al campo y mi madre finalmente consiguió una nueva vida después de 13 años de dura lucha”, expresó el futbolista.

Agencias