Conmebol dio a conocer sus estadios para el Mundial de 2030

-En otro gesto que reafirma sus intenciones de organizar el Mundial en 2030, Conmebol presentó el viernes los estadios de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay en los que se jugarían los partidos en el centenario de la primera Copa del Mundo si prospera la candidatura conjunta.

El estadio Centenario de Montevideo, sede de la primera final en 1930; el Monumental de Buenos Aires; el Nacional de Santiago de Chile y el Defensores del Chaco de Asunción son algunos de los más emblemáticos campos de juego del fútbol sudamericano que figuran en un listado de 18.

“Queremos el Mundial, tenemos que honrar la memoria, la historia”, expresó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, al dar a conocer los escenarios que podrían albergar la competencia, durante el 76° Congreso de la entidad.

En el auditorio estaba el presidente de FIFA, Gianni Infantino, invitado al cónclave que reúne a las diez federaciones de Sudamérica.

“Presidente Infantino, quiero proponerte encontrar juntos un camino para celebrar los 100 años del mundo. No es la copa del 2030, esta es la copa centenario. La vida te dio la oportunidad que seas vos el presidente”, dijo Domínguez. “No cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996. Más tarde ya no se justificó. Tenemos un momento histórico, tenemos la posibilidad de que la FIFA se luzca”.