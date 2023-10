Con su nombre y sus récords de la MLB grabado en cielo norteamericano, despiden a Miguel Cabrera (+Video)

161655

-Miguel Cabrera recibió un homenaje espectacular, el viernes, por parte de los Tigres de Detroit en el Comerica Park.

La escuadra de Michigan decidió hacer un show de drones para recordar algunos de los logros del “Tigre Mayor” con el uniforme de Detroit desde su llegada en el 2008, proveniente de los Marlins de Florida.

A show unlike anything Detroit has ever seen.



Our first ever Drone Show presented by @meijer was INCREDIBLE. pic.twitter.com/wEYiTxRkUq