Compañero de celda de Dani Alves afirma que los reos no tienen piedad con el futbolista

El exjugador del FC Barcelona Dani Alves, fue señalado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años de edad en una discoteca de la ciudad española. La acusación hacia el futbolista es la causa por la que lleva cuatro meses tras las rejas en Brians 2, un centro penitenciario de España.

El futbolista brasileño ha contado con el apoyo de sus seres queridos, quienes lo visitan frecuentemente para ratificar que el deportista va a demostrar su inocencia ante la Corte Penal del país.

No obstante, uno de sus compañeros de cárcel habló con el medio español Telecinco y señaló que la situación de Alves en la cárcel ha sido muy dura de llevar.

El compañero de celda señaló que en el lugar hay “presos que no tienen piedad” con el exjugador y que son recurrentes los insultos que se escuchan en los patios o en los comedores.

Señaló asimismo que el hombre abandona el módulo muy pocas veces y que solo lo hace cuando hay algún partido en contra de personas de otros patios. De resto, permanece sentado en frente de un televisor todo el día.

En cuanto a la apariencia y salud del futbolista, el compañero de Alves dice: “Está más delgado, está más demacrado y se le ve triste a ratos”.

No obstante, contó que el futbolista manifiesta que es inocente y que solo fue “una noche de fiesta”.

Por otra parte, afirma que el recluso no tiene privilegios en la cárcel, que come lo mismo que todos los reos y que no tiene exclusividad con los guardias de seguridad del lugar.

